Es werde „Licht“: Das obere Stockwerk des ehemaligen Gasthofs „Goldener Stern“ in Schweighofen verwandelt sich während der Kerwe wieder in einen temporären Kunstraum. In diesem Jahr wirken Adelheid Langendorff, Maria Claudius, Rob Royce, Tobias Wütz, Paul Blau und Josef Weinbacher mit. Sie zeigen am Sonntag, 4. September, von 11 bis 18 Uhr Fotografien, Installationen und Malerei. Auch wird es wieder ein musikalisches Rahmenprogramm geben: Der Karlsruher Künstler und Liedermacher Paul Blau spielt um 15 Uhr unter dem Motto „Die vergessenen Äpfel aus dem Paradies“ eine Auswahl seiner Chansons.