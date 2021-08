Paul Blau, Karlsruher Liedermacher und Künstler, gibt am Samstag ab 15.30 Uhr im Weingut Brunck ein Klappstuhlkonzert mit Chansons zu seiner Ausstellung. Mit großer Hingabe widmet sich der Songpoet Stimmungen, singt von Liebe und vom Wiedererwachen des Jahrmarkts, vom Ende der Berührungslosigkeit und von der Kraft der Fantasie. Paul Blau Stücke, untermalt von der Gitarre, sind in ihrer brüchigen Intensität von dunkler Schönheit. Sein Auftritt besticht durch seine Emotionalität, durch die seine Lieder ehrlich, unmittelbar und authentisch wirken. Zugleich ist in der Probierstube eine Ausstellung seiner Malerei und Zeichnungen zu sehen. Unter dem Motto „Höhlenmalerei“ hat er auf Kieferholzplatten kraftvolle und energiegeladene Gemälde in rot-schwarzer Farbgebung geschaffen, die sich mit Begegnung, Sehnsucht und Fremdheit beschäftigen. Ausgangspunkt und Inspiration für die Serie ist ein Weinetikett, das er 2006 entworfen hat. Daneben sind kleine, filigrane Zeichnungen von Tänzern und bewegten Figuren in Mischtechnik ausgestellt. Diese Reihe trägt den Titel: „Vom Ende der Berührungslosigkeit“. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.