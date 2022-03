Kunst mit schwerem Gerät: Bei der Frühlingserwachen-Ausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg hat der Kettensägenschnitzer Igor Loskutow gezeigt, was er kann. Nach Angaben der Veranstalter vom Samstag schuf er neue Holzfiguren für die Schau.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Seit 2002 widmet sich Loskutow der Kettensägenschnitzerei. Der 1963 im ehemals sowjetischen Tallinn geborene Künstler erhielt verschiedene Preise für seine Arbeiten und gewann 2015 die Weltmeisterschaft im Kettensägen. Mit der Motorsäge schnitzt er kleinere, aber auch monumental große Skulpturen. Die Besucher können ihn bei seiner Arbeit in Ludwigsburg beobachten.

Loskutow schlug 1984 zunächst eine Ausbildung an einer Offiziersakademie ein. Von 1993 an arbeitete er in Deutschland als Forstwirt - und kam damit von Berufs wegen mit Kettensägen in Berührung. Vor zwanzig Jahren unternahm er dann die ersten Versuche, mit dem Gerät auch Skulpturen zu schnitzen.

Loskutow arbeitet am liebsten mit Eichenholz, wie er verriet - vor allem, weil es besonders wetterbeständig sei. Tanne und Fichte eigenen sich nach seinen Worten dagegen kaum für seine Kunstwerke.