Professionelle Künstler in der Südpfalz dürfen sich bis 15. Juni bewerben: Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße will Kunstwerke für die Krankenhäuser im Landkreises ankaufen. Die Malereien, Zeichnungen oder Fotografien sollen als Dauerleihgabe im Original in den Kliniken in Bad Bergzabern, Annweiler und Klingenmünster hängen.

Künstlerinnen und Künstler, die im Landkreis Südliche Weinstraße leben oder arbeiten, können ihre Werke für den Ankauf vorschlagen. 25.000 Euro stehen dank der Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße insgesamt zur Verfügung. Jede einzelne Arbeit soll – hängefertig – aber nicht mehr als 1000 Euro kosten, teilt die Pressestelle des Kreises mit.

Die Aktion soll eine kleine Unterstützung für die von der Pandemie besonders hart getroffenen Künstler sein, teilt Landrat Dietmar Seefeldt mit. Und sie soll einen Beitrag leisten für einansprechendes Umfeld für die Patienten an den Standorten des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße und des Pfalzklinikums. „Ein Bild an der Wand kann einen Raum oder eine Situation völlig verändern, einen zum Nachdenken, Lachen oder Träumen bringen.“ Im Sinne der „Zielgruppe“ seien positive, ermunternde und aktivierende Motive besonders willkommen, heißt es in der Mitteilung. Welche Werke angekauft werden, treffe ein Gremium aus Fachjurorinnen, Landrat und Vertreter der Krankenhaus-Geschäftsführungen.

Info

Die Auslobung kann auf der Webseite des Landkreises Südliche Weinstraße unter der Rubrik „Landkreis SÜW – Kunst & Kultur“ heruntergeladen werden. Auskünfte erteilt Andrea Linnenfelser vom Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße, Telefon 06341 940116, E-Mail andrea.linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de.