Der Gewinner des Kunst-am-Bau-Wettbewerbs für die IGS Kandel steht fest: Einstimmig hat sich die Jury für den Entwurf „Dazwischen“ des Berliner Künstlers Martin Binder entschieden, teilt die Kreisverwaltung Germersheim mit.

Binders Pläne hätten durch die enge Einbindung der Kunst in die vom Landschaftsarchitekten geplanten begrünten Inseln überzeugt. Sie sollen auf der Schulhoffläche entstehen, die durch den Abriss des alten IGS-Gebäudes frei wurde.

Geplant sind Elemente aus grün lackiertem Stahl und Holz, die sich in die grünen Pausenhof-Inseln einfügen. Die Kunstobjekte dürfen als Sitzmöbel genutzt werden. Besonders positiv wurde der üppige Einsatz von Pflanzen bewertet, die neben den Kunstobjekten im Sommer für Schatten sorgen. Rund 100.000 Euro kostet das Kunstprojekt.

Faible für neue Techniken

„Die in allen Teilen der Arbeit aufgenommene Kreisform wirkt angemessen und lässt eine Ausrichtung der einzelnen Bausteine in immer neuer Form aufeinander zu“, heißt es in der Begründung der Jury. „Es werden grüne Inseln mit multifunktionellen Sitz-, Kletter- und Ruheplätzen entstehen“, sagt Landrat Fritz Brechtel bei der Preisverleihung. Und Schulleiterin Melanie Müller haben die „formschöne Gestaltung kombiniert mit den praktischen Möglichkeiten“ begeistert.

Der Sieger Martin Binder, geboren 1990 in Göttingen, hat schon einige Kunst-am-Bau-Projekte realisiert. Der in Berlin lebende Künstler schreibt auf seiner Homepage, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Natur eine wichtige Rolle in seinen Arbeiten einnimmt. In ihnen verbinde er neue Technologien wie 3D-Druck, 3D-Scanner und CNC-Fräse mit Handwerk.

Zehn von 46 Bewerber in der engeren Wahl

Für den Wettbewerb im Zuge des Neubaus hatten sich 46 Kunstschaffende beteiligt, zehn wurden zum Wettbewerb zugelassen. Das Preisgericht unter der Führung der Künstlerin Lucie Wegmann sprach den zweiten Platz Felix Scharstein aus Euskirchen zu, den dritten Sandy Craus und Sebastian Hahn aus Köln. Mit dem ersten Platz verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 1800 Euro, der zweite Platz erhält 800 Euro, der dritte 400 Euro. Zudem bekommen alle zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Aufwandsentschädigung von je 800 Euro.

Termin

Ausstellung der zehn Wettbewerbsentwürfe noch bis 24. Februar im Foyer der IGS Kandel, Jahnstraße 20. Anmeldung im Sekretariat unter Telefon 07275 98580.