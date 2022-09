Angesichts der Debatte über den Religionsunterricht für muslimische Schüler in Baden-Württemberg will sich Kultusministerin Theresa Schopper selbst ein Bild von der Lage machen. Die Grünen-Politikerin besucht am Montag (10.00 Uhr) den Unterricht am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg, um zu sehen, wie er in der Praxis umgesetzt wird. Aktuell erhalten im Südwesten rund 6000 muslimische Kinder und Jugendliche an staatlichen Schulen islamischen Religionsunterricht.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Der Unterricht wird in einem Stiftungsmodell organisiert. Die „Stiftung Sunnitischer Schulrat“ wurde im Jahr 2019 von der baden-württembergischen Landesregierung gegründet. Sie ist seitdem im Südwesten für die Organisation des islamischen Schulunterrichts zuständig. Kritiker monieren, dass damit Organisationen des politischen Islam Zugriff auf Schüler in staatlichen Schulen ermöglicht wird. Erst vor einem Jahr hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor einem Scheitern des Modells gewarnt. Die „Stiftung Sunnitischer Schulrat“ sei eine Übergangskonstruktion, die verfassungsrechtlich eine schwierige Gratwanderung darstelle, hatte der Grünen-Politiker eingeräumt.