Fünf Konzerte sind im Hof des Frank-Loebschen Haus zu erleben, darunter Bändi um den Wörther Schlagzeuger Thomas Salzmann.

In ihren Anzügen sehen die Musiker von Bändi aus, als wären sie einem Aki-Kaurismäki-Film entsprungen. Und sie spielen auch die Musik, die der finnische Filmemacher so gerne verwendet: Tango. Damit eröffnen sie am 15. Juli die sommerliche Reihe der Montagskonzerte.

Mitbegründet wurde die Gruppe, die sich einfach nach dem finnischen Wort für Band nennt, von dem Südpfälzer Thomas Salzmann, der in Frankfurt Gleichgesinnte fand. Zur Gruppe gehören aktuell neben dem Schlagzeuger: Kristina Debelius (Piano, Gesang), Tobias Frisch (Viola), Martin Lejeune (Pedal-Steel-Gitarre) und Markus Wach (Bass).

Bändi hat sich auf finnischen Tango spezialisiert. Foto: Bernadette Fink/gratis

Wenn die Finnen den Blues haben, tanzen sie Tango. Ihre Version klingt noch trauriger und sehnsüchtiger als sein argentinisches Vorbild. Die schwermütigen Finnen haben ihre eigene Ausprägung des Tango erschaffen – vor allem in Moll. Böse Zungen haben ihm nachgesagt, er sei eine Mischung aus russischer Romanze und deutscher Marschmusik. Dabei wurde der Tango unter den Nordlichtern gerade dann so populär, als die Russen Ende des 19. Jahrhunderts das Land besetzt hielten.

Das Ensemble Bändi entstaubt die wunderbar-traurigen Ohrwürmer des Finnischen Tangos der 30er- bis 60er-Jahre und mixt sie mit Bossa, Rumba, Jazz und Country. Ihre CD „Unikuva“ wurde als „Bestes Weltmusikalbum“ mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis 2020 ausgezeichnet. 2011 schon gewann die Gruppe schon den hessischen Creole-Weltmusikpreis. Zuletzt durfte Bändi auch in der Alten Oper Frankfurt spielen.

Der Gitarrist Puchero spielt Flamenco so, dass er auch für Neulinge leicht zugänglich ist. Foto: Puchero

Zum zweiten Konzert der Reihe reist am 22. Juli der Flamenco-Gitarrist Puchero mit seiner Formation an. Er will die ganze Bandbreite des Genres zeigen: von den getragenen Rhythmen der „Fandangos“, die ursprünglich aus dem südspanischen Huelva kommen, über tragische Stücke wie der „Soleà“ bis zum Klassiker, der „Bulería“. Die traditionellen Stücke erklingen in eingängiger Interpretation mit Klavier (David Bermudez). Darin können sich auch Flamenco-Neulinge einhören. An der Caja sitzt Germán Papu, Juan Granados singt, und es tanzt dazu „La Mitra“.

Jamey Garner tourt mit einem eigenen Projekt. Foto: Garner

„Blue Eyed Country Soul“ bringt Jamey Garner am 29. Juli in den imposanten Innenhof des alten Landauer Fachwerkhauses. Der Sänger Jamey Garner, der auch Mundharmonika spielt, wurde bekannt als Frontman der Country-Rock-Band High South aus Nashville. Außerdem war er Solist im Off-Broadway-Musical „Our Sinatra“. Begleitet wir es bei seinem eigenen Projekt von langjährigen Weggefährten: den Gitarristen und Sängern Markus und Christian Knoll.

Das Quintett Caracou aus Dresden spiet Gipsy Swing. Foto: Patrick Neumann/graits

Mit Gypsy Swing und Chanson tritt am 5. August die fünfköpfige Dresdener Band Caracou in Landau auf. Auf Englisch und Französisch erzählt die Sängerin Jana von Pariser Vierteln, New Yorker Eindrücken, Nächten in der Wüste, frisch erblühter und vergehender Liebe. Begleitet wird sie von Geige, Kontrabass und Gitarren. Im Repertoire finde sich Stücke von Django Reinhardt, Peggy Lee und Duke Ellington, Gypsy-Jazz-Adaptionen und eigenen Titel.

Seit 25 Jahren auf dem Holzweg ist eine Band aus Nordrhein-Westfalen: Mit der eigenwilligen Instrumentierung aus Gitarre, Kontrabass und Blockflöte spielen die drei Jungs von Wildes Holz, wonach ihnen der Sinn steht – Rock, Pop, Jazz, Elektronik oder Klassik. Je unmöglicher eine Umsetzung auf ihrem Holz-Instrumentarium erscheint, desto lustvoller machen sie sich daran, das Gegenteil zu beweisen. Zum Jubiläum präsentieren sie am 12. August einen Querschnitt von ihren Anfängen als Straßenmusiker bis zu den Höhepunkten von zwölf Alben. Dabei erzählen sie von ihren Erlebnissen auf und neben der Bühne, von skurrilen Begegnungen, lustigen Anekdoten und bewegenden Momenten.

Info

Alle Konzerte beginnen 20 Uhr im Hof des Frank-Loeb’schen Hauses, bei schlechtem Wetter im Alten Kaufhaus. Karten gibt es im Vorverkauf in der Landauer Beethoven Apotheke und über den RHEINPFALZ Ticket Service.