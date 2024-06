Seine Alben „Awake“ und „As I Am“ wurden für den Grammy in der Kategorie „Best Reggae Album“ nominiert. In diesem Jahr durfte Julian Marley den Preis für seine Langspielplatte „Colors of Royal“ endlich mit nach Hause nehmen. Jetzt ist er mit dem Album auf Tour und macht Station bei Zeltival in Karlsruhe.

Sie heißen Cedella, Sharon, Damian, David (Ziggy), Julian, Ky-Mani, Rohan und Stephen. Allen gemeinsam ist ihnen der Nachname ihres berühmten Vaters Bob Marley.