Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tiger Lillies sind eine verrückte Mischung aus Brecht und Punk, Bänkelsänger und Gruseltheater, die man am besten live erlebt.

Die Albumtitel sprechen Bände: Spucknapf („Spit Bucket“), Das Bordell am Friedhof („The Brothel To The Cemetery“) und Bauernhof-Dreck („Farmyard Filth“) waren