Für sein herausragendes gesellschaftliches Engagement ist Peter Karl, der Betreiber des Gloria-Kulturpalastes in Landau, mit dem Kunst- und Kulturpreis der Dr. Feldbausch-Stiftung ausgezeichnet worden. Er ist mit 5000 Euro dotiert. „Wir kennen ihn als Kämpfer, der sich für die Branche einsetzt – und das nicht nur in Corona-Zeiten, aber doch in den letzten Monaten noch mal ganz besonders“, sagte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Die Übergabe fand in kleinem Kreis im Rathaus statt.

„Peter Karl erweckt nicht nur selbst jede Bühne zum Leben, er hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, anderen eine Bühne zu bieten“, unterstrich Hirsch. „Wir wissen, dass die Kulturszene wie wenige andere unter der aktuellen Situation leiden und wir tun im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, um zu unterstützen“, so der Stadtchef.

Kulturdezernent Maximilian Ingenthron fügte hinzu: „Mit dieser schönen und gut dotierten Auszeichnung senden wir genau das richtige Signal der Wertschätzung an diesen wortgewaltigen, streitbaren Menschen.“

Der Kunst- und Kulturpreis der in Landau gegründeten Dr. Feldbausch-Stiftung wird seit 1996 jährlich verliehen und ehrt auf Vorschlag des Oberbürgermeisters besonderes Engagement auf den Gebieten Kunst und Kultur mit Bezug zur Stadt Landau. Peter Karl ist der 24. Preisträger – nach Filmemacher-Ehepaar Gabriele und Werner Knauf, Stadtkapellenchef Bernd Gaudera, dem Thomas-Nast-Verein und dem Verein Südstern in den Vorjahren.