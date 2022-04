Peter Damm hat den mit 5000 Euro dotierten Preis der Dr.-Feldbausch-Stiftung für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Kultur erhalten. Der Vorsitzende des Vereins Leben und Kultur engagiert sich seit vielen Jahren im Landauer Haus am Westbahnhof.

Der Preis wird jedes Jahr von der 1995 in Landau gegründeten Stiftung mit der Stadt vergeben. Vorgeschlagen wurde der Preisträger durch Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Damm habe sich nicht zuletzt mit der Aktion „Kulturgesichter“ in der Corona-Pandemie auf die prekäre Situation der Kulturschaffenden vor und hinter den Kulissen aufmerksam gemacht. Er sei eine prägende Persönlichkeiten der Kulturszene, so Hirsch. Seine Arbeit zeichne sich vor allem durch Vielfalt aus. „Durch sein Wirken können im Haus am Westbahnhof breitgefächerte Kulturangebote organisiert werden. Das Programm reicht von Konzerten aller Musikrichtungen, Theateraufführungen für groß und klein, Lesungen, Kabarett und Kleinkunst, Vorträgen, Exkursionen und Workshops bis hin zu Kursen für musikalische Früherziehung.“ Zu den Höhepunkten gehörten die Mitmach-Kunstprojekte beim Kultursommer. Und auch in der aktuellen Situation mit dem russischen Angriff auf die Ukraine habe Damm nicht gezögert und sei mit seinem Verein in die Koordination der ehrenamtlichen Unterstützung eingestiegen.

Damm sagt in seiner Dankesrede, er werde das Preisgeld vollständig in die Kulturarbeit seines Vereins stecken, unter anderem in die vereins- und organisationsübergreifende Initiative Kulturnetz Landau, die das Ziel hat, die lokalen Kulturtreibenden besser zu vernetzen. Ein erster Baustein dieses Konzepts sei mit der Einrichtung und Betreuung eines digitalen Veranstaltungskalenders für Landau schon umgesetzt, so Damm. Die Online-Plattform inklusive Veranstaltungskalender ist zu finden unter www.kulturnetz-landau.de. Peter Damm ist der 25. Träger des Kulturpreises der Dr.-Feldbausch-Stiftung – nach Entertainer Peter Karl, Filmemacher-Ehepaar Gabriele und Werner Knauf, Stadtkapellenchef Bernd Gaudera, dem Thomas-Nast-Verein und dem Verein Südstern in den Vorjahren.