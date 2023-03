Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nacht war mild, die Gewitter blieben aus. So nutzten am Freitag viele die Landauer Kunstnacht zu einem Rundgang. 5581 Besucher zählte man allein im Frank-Loebschen Haus.

„Kunst ist schön, aber anstrengend“: Was in etwas krakeliger Kinderschrift an einer Tür der Kreativen Werkstätte des Kunstvereins im ehemaligen Kutschergebäude der Villa Streccius