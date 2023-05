Die „Kulturlese“ am zweiten Juniwochenende auf dem Wilhelmshof in Siebeldingen hat sich Daniels Spoerris Eat Art verpflichtet, bei der das Essen und alles drumherum zur Kunst wird.

Daniel Spoerri ist ein Schweizer bildender Künstler, Tänzer und Regisseur rumänischer Herkunft. Er ist einer der bedeutendsten Vertreter der Objektkunst, Mitbegründer der Künstlergruppierung Nouveau Réalisme und gilt als Erfinder der Eat Art, für die er das Thema gedeckter Tische vielfach variriert hat. Seine Arrangements inspirieren die Fantasie zu Geschichten, wer an diesen verlassenen Tischen gespeist und was um sie herum alles passiert sein könnte.

In Siebeldingen widmen sich dem Thema drei Künstlerinnen in Zeichnungen, Malerei, Skulpturen und Installationen: Sonja Alhäuser aus Berlin, Gabriela Oberkofler aus Stuttgart und Susanne Wadle aus Landau. Außerdem zeigt die Schmuckdesignerin Gudrun Seyfert aus Stuttgart Exponate. Bei der Vernissage am Donnerstag, 8. Juni, 14 Uhr, führt Cornelia Ewigleben, frühere Direktorin am Historischen Museum in Speyer und dann am Landesmuseum Württemberg in Stuttgart, in die Ausstellung ein. Nicole Miltenberger referiert über ihren Besuch im Skulpturenpark von Daniel Spoerri. Die Ausstellung ist bis 11. Juni jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Südtirol triff Pfalz

Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin Oberkofler ist am 9. Juni, 19.30 Uhr, zudem Gast eines Gesprächsabends unter dem Motto „Südtirol trifft Pfalz – Ineinander wachsen“. Oberkofler stammt aus einem kleinen Dorf bei Bozen, lebt aber schon lange in Stuttgart. Themen wie Suche nach und Verlust von Heimat spielen in ihren filigranen Zeichnungen eine zentrale Rolle. Sie spricht mit Winzerin Barbara Roth über ihren Blick auf die Natur und das Zusammenspiel zwischen Kunst und Weinbau. Cornelia Ewigleben moderiert und nimmt auch Publikumsfragen entgegen.

Kulinarische Inspirationsquellen

Bei einer Matinee am 8. Juni um 11 Uhr spielen Katrin Lerchbacher, Katharina Hirsch und Ekaterina Polkinhorn auf Traversflöte, Barockoboe und Barockvioline, begleitet von einem Cembalo. Am 10. Juni um 16 Uhr heißt es: „Verstehen Sie Kunst beim Essen“. Über die kulinarische Welt als Inspirationsquelle für Malerei und Collagen spricht Susanne Wadle.

Zu Ende geht die „Kulturlese“ auf dem Wilhelmshof am 11. Juni um 11 Uhr mit einer Jazzmatinee des Adrian Wachowiak Trios. Der Jazzpianist, Komponist und Sänger Wachowiak verbindet Elemente aus dem klassischen Swing, Blues, Soul und kubanischen Rhythmen. Mit dem Düsseldorfer Bassisten Walfried Böcker und dem Schlagzeger André Spajic spielt er „New Standards“.

Info

www.wilhelmshof.de