Kulturfreunde sollten sich im kommenden Herbst vier Termine für den Wörther Kulturherbst vormerken, denn das neue Programm in der Festhalle ist vielseitig, unterhaltsam und hochklassisch besetzt.

Den Auftakt macht die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr mit dem Konzert „Karneval“. Namensgeber für den Titel ist die überaus populäre Konzertouvertüre A-Dur, op. 92 „Karneval“ von Antonin Dvorák. Von diesem tschechischen Komponisten wird außerdem die Sinfonie Nr. 7 d-Moll, op. 70 zu hören sein. Als äußerst schwungvoll wird auch das Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1, op. 85 von Nikolai Kapustin beschrieben. Der ukrainische Komponist wurde in den letzten Jahren, auch dank seines jazzig groovigen Sounds, ein echter Geheimtipp auf den klassischen Konzertbühnen.

Zwei Wochen später, am Freitag, 28. Oktober, 19.30 Uhr wird es „haarig“. Die Hamburger Kammerspiele zeigen das Musical „Hair – the american tribal Love-Rock Musical“. Es wurde am Broadway produziert und im Jahr 1979 mit unvergesslichen Musik- und Tanzszenen verfilmt. Auf der einen Seite wird darin ein unkonventionelles, optimistisches und vorwärtsgewandtes Leben gefeiert, auf den anderen Seite gibt es, wie derzeit wieder oder immer noch, Kriege, Krisen und Rassismus, unter der besonders die junge Generation leidet. Unvergessliche Songs wie „Aquarius“ oder „Good morning Sunshine“ werden niemanden in der Halle unberührt lassen.

Musik, Theater und Weihnachtsstimmung

Um existenzielle Fragen geht es am Freitag, 4. November, 19.30 Uhr. Das Euro-Studio Landgraf kommt mit dem Schauspiel „Gott“ von Ferdinand von Schirach nach Wörth. In dem zweiten Theaterstück des Autors widmet er sich dem Thema „Tod“ und der Frage, wie weit der Tod und sein Zeitpunkt selbstbestimmt sein darf.

Einen ersten Hauch von Weihnachten bringen Walter Sittler & Die Sextanten am Sonntag, 27. November, 18 Uhr in die Festhalle. Mit dabei haben sie „Ein Mann im Schnee – Weihnachten mit Erich Kästner“ in einer Produktion von sagas.ensemble. Die zweigeteilte Wintergeschichte beginnt in den späten 1920er Jahren, deren Zeitgeist fröhlich und ironisch wiedergegeben wird. 15 Jahre später ist im Hungerwinter 1945 davon nichts mehr zu spüren, Melancholie, Trauer, Angst sind vorherrschende Gefühle. Das bereits dritte Kästner-Programm für Walter Sittler & Die Sextanten haben erneut Martin Mühleis und Libor Sima erarbeitet und eine passende Bühnenmusik komponiert.

