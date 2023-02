Die erst vor wenigen Tagen im Kulturausschuss beschlossene Förderung für die freie Kulturszene Landaus bot naturgemäß Gesprächsstoff für den Kulturbeirat. Sitzen hier doch gerade Vertreter dieser Szene – Veranstalter und Künstler – beisammen.

Kulturbüroleiterin Miriam Erb musste allerdings die Neugier dämpfen: Noch sei völlig unklar, wie die Stadt Landau das Geld nutzbringend vergeben will. Eine Summe von geschätzt 20.000 Euro steht derzeit im Raum. Sie wird im Landauer Kulturetat dadurch eingespart, dass in der Saison 23/24 drei Veranstaltungen aus dem Festhallen-Programm der Stadt gestrichen werden. Frei werden nicht die kompletten bisher eingeplanten Gelder für die Veranstaltungen, sondern nur, was die Stadt abzüglich der Ticketeinannehmen dafür bislang zuschießen musste. Bis zum nächsten Treffen im Juni will sich der Kulturbeirat Gedanken machen über konkrete Vorschläge für Förderrichtlinien. Eine Idee ist die Finanzierung eines Proberaums, in den Bands sich stundenweise einmieten können.

Überhaupt scheint jetzt mehr Zug in die Arbeit des Kulturbeirats zu kommen. „Treffen, um sich zu treffen“, so sollen die Sitzungen nicht aussehen, appellierte der stellvertretende Vorsitzende Matthias Kühn an die Runde. Er möchte über das Projekt-Management-Tool Trello eine Liste aller Veranstaltungsorte in Landau samt Mietkosten und Ansprechpartner erstellen und bat die Beiratsmitglieder zum Mithilfe.

Kleines Budget für Referenten

Sven Kaemper (Grüne) berichtete im Beirat über das Landauer Kulturnetz, das einen Kulturkalender im Internet führt. Die Finanzierung sei durch die Kissel-Stiftung noch gesichert. Auch gebe es Pläne, im September eine Kulturnacht der freien Szene zu veranstalten, nachdem die nächste städtische Kultur- und Museumsnacht erst wieder für 2025 geplant ist.

Das noch recht junge Gremium soll nach Aussage von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) nun auch ein kleines Budget erhalten, um beispielsweise mal einen Referenten einladen zu können, etwa zur neuen Gema-Gebührenordnung, oder um einen Heizkostenzuschuss zahlen zu können, wenn – wie geschehen – die Sitzung in das Gemeindehaus der Stiftskirche verlegt werden muss, weil der Saal im Rathaus belegt ist.

Die Mithilfe der freien Kulturszene ist laut Geißler auch beim Stadtjubiläum gefragt. Wer Ideen für Beiträge hat, kann sich an Katja Doll, Organisatorin in der Stadtverwaltung wenden: per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de.