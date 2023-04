Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt also doch: nach langem Anlauf wird in der Stadt Landau ein Kulturbeirat aus der Taufe gehoben. Das Gremium soll der Bürgerbeteiligung dienen, dem städtischen Kulturausschuss Impulse geben und Kulturschaffende vernetzten. Wer will dabei sein?

Bürgermeister Maximilian Ingenthron ist erleichtert: Endlich ist der lang ersehnte Kulturbeirat beschlossene Sache – auch wenn die ursprünglichen Vorstellungen von einem stimmberechtigten