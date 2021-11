Der Kulturbeirat der Stadt Landau steht: In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurden die einzelnen Plätze per Losentscheid vergeben – zumindest überall dort, wo sich mehr Bewerberinnen und Bewerber gemeldet hatten, als es Plätze in den einzelnen Kultursparten zu besetzen galt. 22 Bewerbungen gab es für die 14 Plätze der stimmberechtigten Mitglieder. Hinzu kommen elf beratende Mitglieder.

Vom neuen Kulturbeirat erhofft sich OB Thomas Hirsch vor allem Impulse für die Zusammenarbeit von Stadt und freier Kulturszene. „Es ist richtig und wichtig, dass die Interessen von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren in unserer Stadt gehört werden und in unsere politische Arbeit sowie die Entscheidungen, die wir treffen, mit einfließen“, betont Hirsch. Die Corona-Krise habe deutlich gezeigt, „wie bedeutsam die Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden für unsere Stadtgesellschaft ist.“ Hinter den Akteuren liegen schwierige Zeiten. Hirsch sieht die Gründung eines Kulturbeirats als „ein gutes Signal“.

Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron, der dem Gremium als Kulturdezernent angehören wird, freut sich, dass der erste Landauer Kulturbeirat nun zeitnah seine Arbeit aufnehmen kann. Das Kulturschaffen in Landau müsse sich ständig neuen Herausforderungen stellen und weiterentwickeln, sagt er. „Was sollte das kulturelle Leben in Landau bieten? Welchen Stellenwert nimmt die Kultur im Leben der Stadt ein? Gibt es Ideen und neue Formate, die das kulturelle Schaffen in Landau bereichern und voranbringen? Können neue Publikumskreise erreicht werden?“ Alle Mitglieder des Kulturbeirats seien Personen mit kultureller Expertise, alle Sparten seien besetzt.

Der neue Kulturbeirat soll künftig mindestens zweimal im Jahr tagen und Stadtrat sowie Kulturausschuss mit seiner Expertise beratend zur Seite stehen. Die konstituierende Sitzung ist am Montag, 6. Dezember. Zum Beirat gehören: Klaus Hoffman und Mathias Kühn (Musik), Anja Ohmer (Darstellende Künste), Olaf Kapsitz (Film und Medien), Jörg Eglinski und Martin Lorenz (Bildende Künste), Sigrid Weyers (Kulturelles Erbe, Brauchtum und Stadtgeschichte), Katrin Sommer (Literatur), Julia Lauer (Universität), Anna Linß und Yvonne Peter-Köllmer (Kulturveranstalter), Sabine Günster (Sonstige Sparten), Ilse Berner und Birgit Heid (Spartenübergreifende Kulturansätze). Beratende Mitglieder: Maximilian Ingenthron, Sabine Haas (Kulturabteilung), Miriam Jöst (Stadtbibliothek), Christine Kohl-Langer (Archiv und Museum), Sven Kaemper (Grüne), Roland Hott (CDU), Armin Schowalter (SPD), Sandra Michler (Freie Wähler), Andreas Barlang (Pfeffer und Salz), Markus Knecht (FDP) und Julia Hurtig (Die Linke).