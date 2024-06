Wer die Schlossfestspiele in Edesheim mit den Auftritten des Comedyduos Die Feisten vermisst, der kann sich am Programm der Kulturbühne beim Fest in Karlsruhe gütlich tun. Überhaupt ist vom 18. bis 21. Juli auf der Nebenbühne in der Günther-Klotz-Anlage einiges zu erleben – bei freiem Eintritt.

Deutschlands angesagteste Flamenco-Gitarristen von Café del Mundo, die im vergangenen Jahr in Landau zu erleben waren, die Schlagzeugmafia mit ihrer getrommelten Gangster-Satire und Die Feisten – das sind die Höhepunkte im Programm der Kulturbühne beim Fest. Daneben gibt es einen bunten Mix aus Kleinkunst, Comedy, Musik, Artistik, Tanz, Theater und Kinderprogramm von Künstlern aus nah und fern.

Der »Magic Sky« überspannt den Platz vor der Kulturbühne und sorgt für Schatten und ein stimmungsvolles Ambiente. Foto: JuergenRoessler

Unter dem sogenannten „Magic Sky“, der Schatten spendet und bei Regen auch ein trockenes Plätzchen, treten am Freitag der Musikkabarettist Michael Krebs mit seiner 20. Jubiläumstour, das Improtheater Karlsruhe mit seiner Gameshow und Luksan Wunder mit seiner Show zum Internet-Zeitalter auf. Diese neuartige Genre-Mischung aus Musik, Video, Satire und Stand-up-Comedy ist vielfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2023. Hernach treten die vier starke Frauen, die sich Schöne Mannheims nennen, mit ihrer Best-Of-Show „Das Schönste der Schönen“ auf.

Die Schönen Mannheims zeigen »Das Schönste der Schönen« Foto: Fest

Am Samstag um 13 Uhr sind bei Rock den Rasen Kinder und Jugendlichen eingeladen, coole Tanzschritte auszuprobieren. Musik und Spaß für die ganze Familie bietet TöFs Rappelkiste und dann der Clown Benji mit dem gelacht, gezaubert und jongliert werden darf. Akteure der Halle 76 und des Jugendzirkus Maccaroni präsentieren im Anschluss einen Mix aus Bewegungskünsten bevor das Karlsruher Sandkorn-Theater um 17 Uhr ein „Best of“ seiner Kabarett-Shows zeigt. Aktuelle Themen sind hier in Songs und Szenen verpackt. Die Literarische Gesellschaft hat die jungen Wilden der Poetry-Slam-Szene engagiert, die zusammen mit dem Songwriter Martin Knoch eine Mischung aus moderner Literatur und Wortkunst bieten. Dann verbindet Mellow Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander, bevor ab 20.30 Uhr Die Feisten und dann die Schlagzeugmafia auftreten.

Comedyduo Die Feisten Foto: Fest

Am Sonntag gibt es zwischen 13 und 16 Uhr wieder ein Familienprogramm mit Rock den Rasen, dem Figurentheater Marotte und TöFs Rappelkiste. Weiter geht es mit „Abba – Waterloo im Bällebad“: Das Kammertheater Karlsruhe zeigt Ausschnitte aus der musikalischen Komödie um große Hits und schöne Möbel. Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle räumt dann die Bühne auf. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist im grünen Anzug zählt seit den 90er-Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Ebenfalls behaupten kann man dies von Schwester Cordula und Jungförster Dirk am Akkordeon alias Saskia Kästner und Dirk Rave, die im vergangenen Jahr den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen haben. „Unsern Bub, den kriegst Du net“, heißt ihr Programm. Bei Ausschnitten arbeiten sie sich durch Groschenromane, durch Natur, Liebe, Familienbande. Es folgt das Flamenco-Duo Café del Mundo mit einem Repertoire aus Klassik und Jazz, Techno und Weltmusik. Mit einer farbenfrohen Show feiern die India Summer Days auf der Kulturbühne ihr Finale mit „Fusionsmusik“.

Im Netz

Neben der Kulturbühne ist auch das Programm auf Feldbühne, DJ-Bühne, und Café-Bühne kostenfrei. Infos: dasfest.de