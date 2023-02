Das Wahlabo für die Festhalle ist beschlossen. Und schon im März will man sich erneut treffen, um die Stelle eines Nachtbürgermeisters in den Nachtragshaushalt zu bekommen.

Ungewohnt zügig lief am Donnerstag die Sitzung des Landauer Kulturausschusses unter Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) als neuem Dezernenten. Das Tempo, das er vorlegt, fällt besonders auf, wenn man sich die vielen Sitzungen in Erinnerung ruft, derer es für die Einrichtung eines Kulturbeirats bedurft hat. Der Ausschuss soll nach seinem Wunsch künftig öfter zusammenkommen als bisher. Geißler: „Drei Mal im Jahr, ist das nicht ein bisschen wenig?“ Das reiche, wenn das Gremium nur dazu da sei, das Festhallen-Programm abzusegnen. Die Rückmeldung aus den Reihen der Ausschussmitglieder: „Das liegt am Dezernenten.“

Abzusegnen hatte der Ausschuss freilich auch diesmal das Festhallenprogramm für die Saison 23/24: Grünes Licht bekam das Landauer Kulturbüro für die Umstrukturierung. Die früheren Aboreihen zwei, drei und vier werden zusammengelegt, dabei fallen drei Veranstaltungen weg. Aus dem Topf lassen sich Wahlabos zusammenstellen mit vier, sechs oder acht Abenden und Vergünstigungen zwischen 20 und 30 Prozent. Nur das am besten ausgelastete Konzertabo bleibt wie gewohnt bestehen. Damit dieses Wahlabo auch online zu kaufen ist, richte das Portal Ticket regional eigens für Landau eine neue Buchungsoption ein, gab Kulturbüroleiterin Miriam Erb bekannt. Außerdem werde es im Rathaus einen neuen Ticketschalter geben.

Einladung für Mannheims Nachtbürgermeister

Die Besucherbilanz des Kulturbüros für die Corona-Jahre mit abgesagten Veranstaltungen und Schachbrett-Sitzordnung brachte die erwartet hohen Einbrüche. Und wie die Auslastung der Abonnements mit einem Minus von 20 Prozent in dieser Spielzeit zeigt, ist die Zurückhaltung des Publikums noch immer groß.

Erfreulich gut war dagegen die Besucherresonanz in den Museen der Stadt – Villa Streccius, Frank-Loebsches Haus und Strieffler-Haus. Besonders zugkräftig waren zwei heimische Künstler: Dominik Schmitt wollten 1080 Menschen sehen, Margot-Stempel Lebert 772. Vor allem der Erfolg der Kulturnacht hat bei dem Ergebnis kräftig mitgeholfen. Das diese Aktion nur im zweijährigen Rhythmus stattfinden soll, mochte Geißler nicht stehen lassen. Und überhaupt: Warum nicht erweitern zu einem ganze „Gallery Weekend“, damit die Ausstellungsorganisatoren sich die ganze Arbeit nicht nur für einen langen Abend machen müssen.

Im März soll es also schon die nächste Sitzung geben, zu der auf Vorschlag von Hans-Jürgen Blinn (SPD) der Mannheimer Nachtbürgermeister Robert Gaa geladen werden soll. Der Kulturbeirat möge auch gleich dazustoßen, so Geißler. Die Terminfindung: per Doodle-Umfrage.