Nachdem im Juli zehn Karlsruher Theater das Kulturzelt in der Günther-Klotz-Anlage bespielt haben, folgen im August Tanz, Zirkus, Kabarett und ein kleines Jazzfestival.

Der Jazzclub Karlsruhe lädt von 12. bis 15. August zum Tiny Jazz Festival ins Kulturzelt, das in komprimierter Form das bewährte Festival im Herbst vorwegnimmt. Eingeladen sind das Jazzrocktrio Ckømz (12. August), Tristano Unchained (13. August), Scott DuBois aus den USA zusammen mit Gebhard Ullmann (14. August) sowie Klaus Grafs Organic News (15. August) und die Schweizer Band Root Area (15. August, 11 Uhr). Schon für 5. August hat der Jazzclub in seiner Reihe Jazzclassix den Karlsruher Gitarristen Matthias Hautsch mit seiner Band eingeladen. Er spielt eine Hommage an den großen Fusion-Gitarristen Mike Stern.

Den Auftakt zur Kultur-Zugabe im Zelt macht der Heidelberger Kabarettist und ehemalige Radio-Talker Arnim Töpel: Am Mittwoch, 4. August, präsentiert er „Nur für kurze Zeit – alles gloffe?“: einen kurpfälzischen und musikalischen Querschnitt seines Schaffens.

Zu zeitgenössischem und urbanem Tanz gemischt mit modernem Zirkus laden für 6. August Sarah Kiesecker und Dominik Hoess zur „Kultur in der Klotze“. Am 7. August präsentiert Lasya Priya Fine Arts einen indischen Tanzabend mit Kompositionen des klassischen Bharathanatyam, ergänzt durch energiegeladene Tanzkunstformen wie Bhangra, Fusion und Bollywood.

Der Karlsruher Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni organisiert für 8. August einen bunten Varieté-Abend mit Artistik, Jonglage, Tanz und Akrobatik.

Vorstellungsbeginn ist, wenn nicht anders angegeben, jeweils um 20 Uhr. Tickets sind online bei Reservix erhältlich.