Baden-Württemberg Kult-Aufkleber aus Baden-Württemberg im Automaten am Airport

Nett-Hier-Stickerautomat am Stuttgarter Flughafen
Der Sticker-Automat soll zunächst bis Ende des Jahres am Flughafen stehen.

Ein Euro für zehn Aufkleber: Am Airport Stuttgart gibt es die legendären «Nett hier»-Sticker des Landes aus dem Automaten. Hinter dem Exportschlager steckt eine Kampagne mit langer Geschichte.

Stuttgart (dpa) - Die grellgelben und ovalen Aufkleber mit der Aufschrift «Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg» sind mittlerweile in aller Welt zu finden. Jetzt versucht das Land, mit seiner eigenen Image-Kampagne noch stärker bei Reisenden zu landen: Am Stuttgarter Flughafen werden die Sticker mit dem selbstironischen Werbeslogan nun im Zehner-Pack aus einem Automaten angeboten.

Das Gerät - natürlich auch in gelber Farbe - steht im Terminal 3. Für einen Euro gibt es zehn Aufkleber, inzwischen auch in englischer Sprache («Not bad. But have you ever been to Baden-Württemberg?»).

Hinter dem Angebot steht das Staatsministerium Baden-Württemberg als Auftraggeber der Kampagne. «Durch die Platzierung am Stuttgarter Flughafen werden alle relevanten Zielgruppen erreicht», sagt ein Sprecher der Landesregierung. «Menschen, die hier leben, Fachkräfte, Geschäftsreisende und Touristinnen und Touristen, aber auch Menschen, die offline sind.»

Der Spruch ist Teil einer bekannten Marketingkampagne des Landes aus den späten 1990er Jahren. Die Sticker haben sich seither zu einem populären Mitbringsel entwickelt, das Reisende an zahlreiche Orte rund um den Globus tragen und dort aufkleben oder in die Kamera halten.

Nett-Hier-Stickerautomat am Stuttgarter Flughafen
Pro Packung kosten die zehn Sticker einen Euro.
Nett-Hier-Stickerautomat am Stuttgarter Flughafen
Der »Nett hier«-Spruch ist Teil der erfolgreichen Marketingkampagne, die Ende der 1990er Jahre auch mit dem Slogan »Wir können alles. Außer Hochdeutsch« berühmt wurde.
Nett-Hier-Stickerautomat am Stuttgarter Flughafen
Eigentlich eher analog gedacht und auf Zügen verbreitet, fuhr der Slogan zunächst über die Gleise durchs Land, bevor er als Aufkleber viral in die Welt zog.
Kampagne «The Länd»
Die Sticker haben sich zu einem populären Mitbringsel entwickelt, das Reisende an zahlreiche Orte rund um den Globus tragen und dort aufkleben oder in die Kamera halten.(Archiv)
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