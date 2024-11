Yemisi Ogunleye wird beim Istaf Indoor in Düsseldorf und Berlin antreten. Die Veranstalter erweitern dafür extra ihr Programm im kommenden Februar.

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemesi Ogunleye sorgt für eine Premiere beim Istaf-Indoor. Erstmals werden die Veranstalter des weltgrößten Hallen-Events in der Leichtathletik bei den Meetings in Düsseldorf am 9. Februar und in Berlin fünf Tage später das Kugelstoßen der Frauen ins Programm aufnehmen. Die Athletin von der MTG Mannheim hatte bei den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr in Paris mit 20,00 Metern im letzten Versuch sensationell die Goldmedaille gewonnen.

«Super, dass unsere Disziplin eine so große Bühne bekommt», sagte die 26-Jährige bei einem Pressegespräch in Düsseldorf über das Format der Veranstaltungen. «Alle Athletinnen und Athleten stehen im Fokus, die Fans sitzen ganz dicht dran. Vor so vielen Fans habe ich noch nie in der Halle gestoßen. Ich bin echt gespannt, wie es wird.»

Ogunleye, die in diesem Jahr auch Silber bei der Hallen-WM und Bronze bei der EM gewonnen hatte, ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen und reist in der kommenden Woche ins Trainingslager nach Südafrika.