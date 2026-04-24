Der Karlsruher SC holt mit Ferdinand Gebert einen jungen Torwart aus Walldorf. Was sich der Zweitligist von der neuen Konstellation auf der Torhüterposition verspricht.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC verpflichtet zur neuen Saison einen jungen Torhüter. Aus der Regionalliga Südwest kommt vom FC-Astoria Walldorf der 20-jährige Ferdinand Gebert in den Wildpark. Nach Mittelfeldspieler Kevin Wiethaup und Offensivakteur Noel Eichinger ist der Keeper der dritte Neuzugang der Badener.

«In Kombination mit Hans Christian Bernat und Robin Himmelmann haben wir für die kommende Saison die Idealbesetzung in allen drei Alterssegmenten auf der Torhüterposition», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball des KSC. Über Vertragsdetails machte der Club keine Angaben.