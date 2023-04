Nach einem frühen Rückstand hat Leon Jensen dem Karlsruher SC einen Punkt gegen Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstag in der 69. Minute den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand, nachdem Lion Lauberbach (4.) den Aufsteiger in Führung gebracht hatte. Unmittelbar nach Jensens Treffer sah Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns.

Karlsruhe (dpa) - Der KSC belegt den achten Platz. Die Niedersachsen konnten den Schwung nach dem Derbysieg gegen Hannover 96 (1:0) nicht mitnehmen und liegen auf dem 14. Rang in der Tabelle.

Beim Gegentor agierten die Verteidiger der Hausherren viel zu passiv. Lauberbach nutzte das aus und traf vor 19 203 Zuschauern aus spitzem Winkel. Anschließend steigerten sich die Karlsruher. Sie ließen in der ersten Halbzeit allerdings die Zielstrebigkeit vermissen. Die Eintracht strahlte bei Kontern Gefahr aus und traf noch einmal. Das vermeintliche 2:0 von Maurice Multhaup wurde allerdings wegen eines Foulspiels nicht anerkannt, nachdem sich der Videoassistent eingeschaltet hatte (57.).

Die Gastgeber machten weiter Druck und belohnten sich durch Jensen. Es war sein dritter Treffer im dritten Spiel nacheinander.

