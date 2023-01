Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC findet den jungen Mittelfeldspieler Eldar Mehmedović interessant. Der 19-Jährige aus Bosnien-Herzegowina werde zum Kennenlernen für drei Tage bei den Badenern mittrainieren, teilte der KSC am Dienstag mit. Mehmedović steht momentan bei FK Sloboda Tuzla unter Vertrag. Am Freitag reist der abstiegsbedrohte Karlsruher SC ins Trainingslager im spanischen Estepona und bereitet sich dort bis zum 22. Januar auf den Neustart in der 2. Fußball-Bundesliga fünf Tage später gegen den SC Paderborn vor.

