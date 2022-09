Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bestreitet in der bevorstehenden Länderspielpause ein Testspiel beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Anpfiff ist am 22. September um 14 Uhr im Mainzer Bruchwegstadion, wie die Badener am Montag mitteilten. Bereits einen Tag zuvor hat der KSC im Grenke-Stadion im Wildpark ab 13 Uhr den Schweizer Erstligisten FC Winterthur zu Gast.

