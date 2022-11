Für mehr Startelfeinsätze beim Karlsruher SC fordert Trainer Christian Eichner von seinem Torschützen Mikkel Kaufmann eine weitere Leistungssteigerung im Training. Der dänische Stürmer, den der Club im Sommer vom FC Kopenhagen ausgeliehen hatte, war am Samstag beim 4:4 gegen den FC St. Pauli nach langer Pause erst zum zweiten Mal von Beginn an aufgelaufen. Dabei bereitete er die ersten beiden KSC-Treffer vor und schoss den vierten selbst. «Ich muss so trainieren, wie ich spiele», riet Eichner dem 21 Jahre alten Stürmer für die kommenden Übungseinheiten. Das Training beginnt beim badischen Fußball-Zweitligisten wieder ab dem 5. Dezember.

Karlsruhe (dpa/lsw) - „Man kann schon sagen, heute war mein Tag. Aber es ist das Niveau, dass ich eigentlich spielen kann“, sagte Kaufmann. Für seinen Trainer sind die Leistungen unter der Woche genauso wichtig wie Vorlagen im Spiel. „Ich muss das Ziel haben, in der Startelf zu stehen. Und das muss ich vorleben“, forderte Eichner.

Es sei ihm bewusst, dass Kaufmann derjenige gewesen sei, der in der ersten Saisonhälfte die größte Enttäuschung verspürt habe, was seine Einsätze angehe. „Auch dass er sich selbst manchmal anders gesehen hat, als wir ihn erlebt haben, ist etwas völlig Normales“, sagte der KSC-Coach. Kaufmann müsse sich bei der Trainingsarbeit und in der Verlässlichkeit steigern, sagte er. Auch gegen den FC St. Pauli hatten die Badener den erhofften Sieg vor der langen WM-Pause verpasst, beendeten aber nach fünf Liga-Niederlagen nacheinander ihre Pleitenserie und holten einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan 2. Bundesliga

Kader Karlsruher SC