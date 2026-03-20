Pech für Lilian Egloff: Nach einer mehrmonatigen Verletzungspause erwischte es den Mittelfeldspieler des Karlsruher SC bei seinem ersten Startelfeinsatz nach der Zwangspause erneut.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Lilian Egloff droht beim Karlsruher SC erneut eine lange Verletzungspause. Der 23-Jährige musste beim 3:1 (0:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 27. Minute unter Tränen ausgewechselt werden. «Ich bin kein Arzt, aber ich bin schon lange dabei. Aber wenn es schnalzt im Oberschenkel, dann habe ich kein gutes Gefühl, was die restlichen sechs, sieben oder acht Wochen anbelangt», erklärte Trainer Christian Eichner.

Für Egloff war es der erste Startelfeinsatz seit vergangenem Oktober. Der frühere Stuttgarter kam in dieser Saison beim KSC bislang auf 15 Einsätze und vier Treffer.