Karlsruhes Topspieler spricht in einem Interview über seine Zukunft. Er will noch mal mit seinem Bruder zusammen auflaufen. Seinen Verbleib im Wildpark hat der 32-Jährige nicht bereut.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek vom Karlsruher SC plant nach seiner Profikarriere noch eine Rückkehr zu seinem Heimatclub. «Dann werde ich, wenn es der Körper mitmacht, mindestens noch ein Jahr beim FV Ubstadt dranhängen», sagte der Kapitän der Badener im «Kicker»-Interview.

Ubstadt spielt in der Kreisklasse A, Wanitzeks Bruder Nicolas ist Spielertrainer. «Mit ihm will ich noch auf dem Platz stehen, dort, wo alles begann. Er hat mich auf meinem Weg immer unterstützt und war bei nahezu jedem Spiel dabei», erklärte der 32-Jährige. Wanitzeks Vertrag beim Fußball-Zweitligisten KSC läuft noch bis zum 30. Juni 2029. Der Routinier ist die große Identifikationsfigur im Team der Karlsruher, für die er schon 326 Pflichtspiele bestritten hat.

Verbleib im Wildpark nie bereut

Wanitzek träumt nach wie vor davon, irgendwann noch mit dem KSC in die Bundesliga aufzusteigen. «Wenn es aber nicht klappen sollte, dann bin ich trotzdem im Reinen mit mir», sagte er. Im Mai 2025 hatte Wanitzek seinen Vertrag im Wildpark zuletzt verlängert. Dass er dabei auch die Angebote diverser anderer Clubs ausgeschlagen hat, bereut der Spieler nicht.

«Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und sehe hier die größte Chance, Woche für Woche zu spielen. Das ist mir wichtiger, dafür tue ich im Training alles und ich bin dem Trainer umso dankbarer, dass er mich aufstellt.»

In der laufenden Zweitliga-Saison sind der KSC und Coach Christian Eichner Tabellenachter. Nach der Länderspielpause sind sie am 5. April beim Aufstiegskandidaten FC Schalke 04 zu Gast.