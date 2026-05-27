Die Karlsruher dürfen sich in der Vorbereitung auf einen namhaften Gast im Wildpark freuen. Bei dem steht auch ein früherer KSC-Profi unter Vertrag.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Runde ein Testspiel gegen Italiens Meister Inter Mailand. Die Badener treffen im Rahmen ihrer Saisoneröffnung am 26. Juli um 16.30 Uhr im heimischen Wildpark auf die Nerazzurri, wie sie mitteilten. Bei Inter steht unter anderem der frühere KSC-Profi Hakan Calhanoglu unter Vertrag.

Der Trainingsauftakt der Karlsruher ist für den 28. Juni geplant - dann unter der Leitung von Maximilian Senft. Vergangene Woche hatte der KSC verkündet, dass der 36-Jährige vom österreichischen Erstligisten SV Ried kommt und die Nachfolge von Ex-Coach Christian Eichner antritt.