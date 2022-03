Karlsruhe (dpa/lsw) – Fußball-Zweitligist Karlsruher SC wird in der kommenden Länderspielpause ein Benefizspiel zur Unterstützung der Ukraine sowie sozialer Projekte in den Bereichen Vielfalt, Bildung und Umwelt bestreiten. Das teilten die Badener am Mittwoch mit. 50 Prozent der Einnahmen der für den 24. März (18.00 Uhr) im heimischen Wildpark geplanten Partie gegen den Schweizer Topclub FC Basel sollen demnach an die Stadt Karlsruhe gehen, die eine Stabstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet hat. Die anderen 50 Prozent sollen für weitere soziale Projekte eingesetzt werden.

