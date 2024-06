Die Gemeinde Meckenbeuren war eines der Hochwasser-Epizentren in Baden-Württemberg. Eine Schule wurde geflutet, der Ministerpräsident machte sich ein Bild der Lage. Nun kehrt langsam wieder Ruhe ein.

Meckenbeuren (dpa) - Die Bodenseekreis-Gemeinde Meckenbeuren kehrt nach dem Hochwasser der vergangenen Tage langsam wieder zur Normalität zurück. «Der Krisenstab hat heute seine Arbeit eingestellt», sagte eine Gemeindesprecherin am Mittwoch. Seit eineinhalb Tagen liefen die Aufräumarbeiten. «Dank des sonnigen Wetters sind die Aufräumarbeiten besonders gut vorangegangen.»

Eine geflutete Grundschule im Ortsteil Kehlen soll an diesem Donnerstag wieder öffnen. Das Wasser sei abgepumpt worden und der Strom sei auch wieder da. Die Schule und ein angrenzendes Sportgelände standen nach dem Dauerregen vom Wochenende unter Wasser. Fast 30 Millionen Liter Wasser seien bereits vom Technischen Hilfswerk Überlingen an dem Sportplatz abgepumpt worden, sagte die Sprecher.

Der Fluss Schussen war am Wochenende in den Ortsteilen Kehlen und Brochenzell über das Ufer getreten und hatte Straßen geflutet. Rund 1300 Menschen waren angehalten, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Der Pegelstand der Schussen war am Samstagabend auf mehr als 4,86 Meter gestiegen. Damit führte der Fluss mehr Wasser als je zuvor. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschamnn (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten das Hochwasser-Gebiet am Montag besucht.

«Gemessen an dem, was war, haben wir schon wieder ein großes Stück Normalität zurück», sagte die Sprecherin der mehr als 13 000-Einwohner Gemeinde. Alle Wahllokale stünden bereit für die Kommunal- und Europawahlen an diesem Sonntag.

Vollgelaufene Abwasserkanäle seien mittlerweile gespült und wieder funktionstüchtig gemacht worden. «In allen Ortsteilen kann wieder geduscht und die Toilette genutzt werden.» Sonderfahrten für Sperrmüll seien organisiert worden, damit aufgeräumt und Schäden dokumentiert werden könnten. «Wir stellen unbürokratisch Versicherungsbescheinigungen online aus.» Die seien gerade sehr gefragt.

Alle Straßen seien zudem wieder befahrbar und alle Brücken frei. Die Feuerwehr sei von Haus zu Haus gegangen und habe den Schaden für die Bewohner eingeschätzt.

Mitteilung