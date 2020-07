Das Badische Staatstheater in Karlsruhe kommt nicht zur Ruhe: Mit harschen Worten hat der Chef des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), Peter Weibel, das Festhalten der Politik an Peter Spuhler als Generalintendant kritisiert. Einige Dutzende Demonstranten aus der freien Kulturszene der Stadt hatten sich am Freitagmorgen für eine Solidaritätskundgebung vor dem Personaleingang des Badischen Staatstheaters versammelt.

„Sie wollen eigenes Versagen vertuschen – mit der Verlängerung Spuhlers verlängern sie ihr eigenes Versagen“, sagte Weibel bei der Protestaktion. Weibel reagierte damit auf eine Entscheidung des Verwaltungsrats mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und dem Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) an der Spitze. Das Gremium hält trotz massiver Kritik an Spuhler fest.

Die Demonstranten wollte ihre Solidarität mit den Theatermitarbeitern bekunden. ZKM-Chef Weibel hatte mit anderen Kulturschaffenden zu der Aktion aufgerufen. An Theater-Intendant Spuhler gibt es Kritik wegen seines Führungsstils. Auf Transparenten waren Aufschriften zu lesen wie „Wenn Macht die Kunst sabotiert“ und „Wir wollen wieder gerne zur Arbeit kommen“.

Nachdem der scheidende Generalmusikdirektor Justin Brown sich in den „Badischen Neuesten Nachrichten“ entsetzt über den politischen Umgang mit kritischen Theater-Mitarbeitern gezeigt hatte, habe diese nun mit der Aktion weitere Rückendeckung bekommen. „Wir erklären uns solidarisch mit den KollegInnen des Staatstheaters, mit den Opfern einer Machtpolitik, die ihr Schweigen brechen und an die Öffentlichkeit gehen mussten, um nicht weiter zu leiden“, heißt es im Aufruf der Kundgebung, der der Redaktion vorliegt.

Mehr als 300 Beschäftigte des 850 Mitarbeiter zählenden Theaters hatten vor der Sitzung des Verwaltungsrats für einen Neuanfang ohne Spuhler demonstriert. Der Personalrat des Theaters hatte vor kurzem in einem offenen Brief Missstände angeprangert. Es herrsche ein toxisches Arbeitsklima. Außerdem geriet das Haus wegen anonymen Vorwürfen der sexuellen Belästigungen gegen einen leitenden Mitarbeiter in die Schlagzeilen. Wie dpa berichtet, ist diesem Mitarbeiter nun gekündigt worden. Spuhler hatte ihn zunächst mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe prüft seither, ob gegen den Theatermitarbeiter ein Anfangsverdacht besteht. Ihm wurden von einem Instagram-Nutzer Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der Betroffene sieht sich zu Unrecht verleumdet und hat gegen den Verfasser der Einträge auf Instagram Anzeige erstattet. Weil der Verfasser den Theatermitarbeiter zum Rücktritt aufgefordert und mit der Veröffentlichung von belastendem Material gedroht hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Instagram-Nutzer wegen des Verdachts der Nötigung.