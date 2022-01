Das Programm der 38. Landauer Büchereitage startet am Donnerstag mit einem interaktiven Abend zur Klimakrise. Höhepunkte sind bis zum Sommer Lesungen mit dem Karlsruher Bestseller-Krimiautor Wolfgang Burger und mit der Schriftstellerin Susanne Popp aus Bad Bergzabern.

Heike Boomgaarden, Christian Kotremba und Werner Ollig haben in ihrem Sachbuch „Natürlich, natürlich! Prima Klima für Stadt, Haus und Garten“ beschrieben, was jeder gegen die Erderwärmung tun kann. Die Autoren präsentieren am Donnerstag in der Stadtbücherei Beispiele aus ihrem Buch und aus ihrer langjährigen Praxis.

Weiter geht es am 24. Februar mit einer Lesung von fünf Mitgliedern der Landauer Ortsgruppe des Literarischen Vereins der Pfalz. Unter dem Titel „Im Schatten Morgentau“ stellen sie ihre Beiträge aus dem Jahrbuch des Vereins vor. Das Duo Duopposite der Stadtkapelle mit Luisa Naumann an der Querflöte und Sebastian Busch an der Tuba umrahmt die Lesung musikalisch.

Renate Öehlschläger stellt aus

Mit der Ausstellung „Meer & Mehr“ holt die Künstlerin Renate Öehlschläger ab 4. März die Farbenpracht von Meeres- und Küstenlandschaften in die Südpfalz. Mit Aquarell, Tusche oder Pastellstiften bringt sie die Farben auf ihren großflächigen Werken zum Leuchten.

Am 24. März kommt Bestseller-Autor Wolfgang Burger für eine Krimi-Lesung nach Landau. In seinem jüngsten Band der Alexander-Gerlach-Reihe „Am Ende des Zorns“ geht es um die Geschichte der jungen Taschendiebin Marie und den angeblichen Selbstmord ihres Vaters.

Poetry Slam mit Nik Salsflausen und Marius Loy

Die Landauer Krankenschwester Ute Gemming rückt am 28. April die Arbeit der Hilfsorganisation Interplast in den Fokus. Sie berichtet von ihrem Einsatz mit einem Operationsteam der Plastischen Chirurgie in der nordindischen Pilgerstadt Haridwar. Ana Maria Lázaro Martin, OP-Schwester und Vorstandsmitglied von Interplast, die Erfahrung in vielen Einsätzen in Afrika, Asien und Südamerika gesammelt hat, stellt die Arbeit des Vereins vor.

Poetryslammer Nik Salsflausen und Marius Loy zeigen am 12. Mai in ihrem Programm „Zweifel – ein erstaunlich erbaulicher Abend“ Facetten ihres Repertoires mit Musik mit Gesang, Geige und Gitarre, Lyrik und Prosa. Kooperationspartner ist das Zentrum für Kultur und Wissensdialog der Universität Koblenz-Landau.

Susanne Popp liest aus der „Teehändlerin“

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe gibt es eine Lesung aus dem Spiegel-Bestseller „Die Teehändlerin“ von Susanne Popp. Die in Bad Bergzabern aufgewachsene Autorin liest am 23. Juni aus dem ersten Teil ihrer Ronnefeldt-Saga.

Info

Die Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Karten für die Krimi-Lesung mit Wolfgang Burger und die Lesung von Susanne Popp (je 8 Euro, ermäßigt 5 Euro) und den Poetry Slam (10 Euro) gibt es in der Stadtbibliothek, bei den anderen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Anmeldungen unter Telefon 06341 134320 oder per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de.