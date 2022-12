Heidelberg (dpa/lsw) - Die am Donnerstag gefundene Weltkriegsbombe in Heidelberg muss schnellstmöglich entschärft werden. Wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte, müssten „ab sofort ein Großteil der Bahnstadt und Teile von Bergheim evakuiert werden“. Der Zustand der Bombe erfordere eine schnellstmögliche Entschärfung. Die Arbeiten würden bis weit in die Nacht andauern. Im Evakuierungsgebiet leben den Angaben zufolge über 7000 Menschen. Die Stadt bat diese, sich um Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb des Gebiets zu kümmern. Die Stadt werde außerdem Notunterkünfte einrichten.

