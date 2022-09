VfB Stuttgarts ehemaliger Torjäger Sasa Kalajdzic wird dem englischen Fußball-Erstligisten Wolverhampton Wanderers in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler Österreichs werde voraussichtlich etwa neun Monate ausfallen, teilte der Premier-League-Club am Freitag mit. Kalajdzic hatte sich Anfang September bei seinem Debüt gegen den FC Southampton schwer am Knie verletzt. Anschließend sei er nach Vereinsangaben erfolgreich operiert worden.

Wolverhampton (dpa) - Der 25 Jahre alte Stürmer hatte den schwäbischen Bundesligisten erst kurz vor dem Ende der Wechselperiode verlassen. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge rund 18 Millionen Euro betragen haben. Außerdem sollen noch Boni dazukommen.

