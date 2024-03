Handball-Torwart Bart Ravensbergen wird vorerst nicht für Göppingen spielen können. Der Niederländer steht vor einer langen Rehazeit.

Göppingen (dpa) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen muss monatelang auf Torwart Bart Ravensbergen verzichten. Der 30 Jahre alte Niederländer habe sich bei der 26:32-Niederlage am Montag gegen den TBV Lemgo einen Kreuzbandriss zugezogen, teilte Göppingen am Dienstag mit. Ravensbergen wird sich einer Operation am rechten Knie unterziehen. «Diese Verletzung ist ein schwerer Schlag für Bart und für uns. Sein Ausfall betrifft neben der aktuellen Saison auch die neue Saison», sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne.

