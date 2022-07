Kurz vor den Haushaltsgesprächen von Grünen und CDU hat Regierungschef Winfried Kretschmann die im Koalitionsvertrag vorgesehene Gegenfinanzierung von Mehrausgaben infrage gestellt. Das Prinzip «one in, one out» sei eine «Überschrift, den Text dazu kriegt man in der Regel nicht auf die Reihe», räumte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart ein. Dasselbe gelte für neue Stellen. Wenn man sage, für jede neue Stelle müsse eine andere wegfallen, müsse man auch sagen, wo Stellen abgebaut werden könnten. «Die Vorschläge liegen mir bisher nicht vor.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Haushaltsprinzip „one in, one out“ war vor allem auf Betreiben der CDU in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Im Haushalt 2022 hatte es jedoch deutliche Mehrausgaben und auch zahlreiche neue Stellen in der Landesverwaltung gegeben. Bei den Gesprächen über den Doppeletat 2023/2024 an diesem Dienstagabend sollte es auch um die Verteilung von Mehrausgaben in Höhe von 400 Millionen Euro gehen und um die Zahl neuer Stellen.

Kretschmann erklärte: „Wenn man Stellen abbauen will, muss man die Bürokratie abbauen.“ Da komme man nur voran, wenn man die Verwaltung richtig verschlanke. Den Bürokratieabbau wolle er zur Chefsache machen. Beim Ausbau der Windkraft sehe man gerade, wie schwierig das sei. Allerdings hat der Normenkontrollrat der Landesregierung jüngst ins Stammbuch geschrieben, dass sie ihre Anstrengungen beim Bürokratieabbau deutlich verstärken muss, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen.