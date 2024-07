Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen wechselt von den Grünen zur CDU - und begründet das unter anderem mit der Debattenkultur. Ihr ehemaliger Parteifreund Kretschmann wundert sich.

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann die Begründung der Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen für ihren Wechsel zur CDU nicht nachvollziehen. «Ich war über die Begründung doch etwas verwundert», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.

Sekmen hatte unter anderem gesagt: «Wir brauchen eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung und ihre Sorgen sagen können, ohne in Schubladen gesteckt zu werden.» Diese Ansicht sei kein Grund, sich von den Grünen zu verabschieden, sagte Kretschmann. Er selbst äußere sich auch ähnlich. «Wenn man dieser Meinung ist, dann guckt man, dass man andere davon überzeugt», sagte der Grünen-Politiker.

Die 30-jährige Grünen-Abgeordnete hatte am Montagabend mitgeteilt, zur CDU wechseln zu wollen. Sekmen sprach von einem «Schritt nach vorne» und ergänzte: «Meine Vorstellung darüber, wie und in welchem Stil Politik gemacht wird, hat sich weiterentwickelt.» Sekmen hat türkische Wurzeln - ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Sie ist in Mannheim geboren und sitzt seit 2021 im Bundestag.