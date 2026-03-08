Winfried Kretschmann verlässt die politische Bühne mit einem Lächeln. Was ihn so gelassen stimmt – und warum er Özdemir als Nachfolger für den richtigen hält.

Stuttgart (dpa) - Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens. «Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus», sagte er in der ARD und fügte später hinzu: «Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf.»

Sorgen um den möglichen künftigen Ministerpräsidenten, seinen Parteifreund Cem Özdemir, macht er sich nicht: «Wenn man solch einen talentierten Nachfolger hat, der so viel Erfahrung, Weitsicht und Umsicht hat, dann geht man auch gerne aus dem Amt.»