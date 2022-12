Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann einem ordentlichen Feuerwerk auch etwas Philosophisches abgewinnen. «Ein Feuerwerk, finde ich, ist ein gutes Symbol für das menschliche Leben: kurz, schön und laut», sagte der Regierungschef vor dem Verkaufsstart für Raketen und Böller am Donnerstag. Er selbst ist beim Feuerwerken inzwischen eher der Zuschauer: «Ab dem Zeitpunkt, als meine Söhne das machen durften, habe ich das dann eingestellt», sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur. «Vorher war ich da auch voll mit dabei.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Feuerwerk darf in Baden-Württemberg nur am 31. Dezember und am 1. Januar 2023 benutzt werden. In manchen Kommunen gibt es engere zeitliche Einschränkungen, in bestimmten Teilen einer Gemeinde kann das Zünden von Feuerwerk auch komplett verboten sein. Bei Kinder- und Altenheimen, Krankenhäusern und Kirchen ist das Knallen von Böllern und Abschießen von Raketen aus Lärmschutzgründen untersagt.