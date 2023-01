Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu aufgerufen, in der Krise zusammenzustehen und die Demokratie zu pflegen. Beim Neujahrsempfang der Landesregierung am Freitag in Baden-Baden sagte er: «Gesellschaften brauchen etwas, was sie verbindet. Einen Kitt, der das bloße Nebeneinander zum Miteinander macht.» Ob Hilfe für Geflüchtete, Engagement beim Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr, im Verein oder für die Natur - Ehrenamtliche stärken ihm zufolge das Gemeinwesen. Zu dem Empfang mit rund 500 geladenen Gästen im Kurhaus waren so vor allem sie eingeladen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie und angesichts fundamentaler Umbrüche sowie verschiedener Krisen seien viele Menschen verunsichert, so Kretschmann. Es sei deshalb entscheidend, sich füreinander zu interessieren und aneinander Anteil zu nehmen. Der Staat könne unterstützen und für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen. „Diese Aufgabe nimmt die Landesregierung sehr ernst und wird sich dieser in den kommenden Jahren noch einmal verstärkt annehmen“, versprach er.

Zuvor hatte der Regierungschef seinen Aufenthalt im Badischen genutzt, um in Karlsruhe einen sogenannten Hidden Champion zu besuchen. Am Nachmittag hatte Kretschmann sich die Forschungslabore der Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG angeschaut. Das Unternehmen mit neun Fertigungsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien fertigt unter anderem hochpräzise Positioniertechnik und Halbleiterbauelemente.