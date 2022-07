Seine erste Corona-Impfung hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch unter großem Medienrummel verabreicht bekommen. Seinen zweiten Booster erhielt der 74-Jährige nun am Donnerstag kurz vor dem Start der Landtagssitzung im Katharinenhospital in Stuttgart. Oberarzt Christian Menzel verpasste ihm die Spritze in den linken Arm. Der ganze Termin dauerte nur wenige Minuten. Der Grünen-Politiker gab sich äußert wortkarg. Er empfahl allen, sich gegen Corona impfen zu lassen und auch den zweiten Booster in Anspruch zu nehmen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt einen zweiten Booster bislang nur für Über-70-Jährige und einige andere Risikogruppen. EU-Fachbehörden hatten sich kürzlich für eine weitere Auffrischung ab 60 Jahren ausgesprochen.

In dem Impfzentrum im Klinikum Stuttgart werden täglich rund 70 Impfdosen verabreicht, wie Menzel mitteilte. Es wird erwartet, dass die Nachfrage infolge steigender Infektionszahlen wieder anziehen wird.