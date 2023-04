Der Südwesten hinkt im Ländervergleich beim Ausbau der Windkraft weiter hinterher. Die grün-schwarze Landesregierung macht nun mehr Tempo. Regierungschef Kretschmann besucht im Schwarzwald ein neues Vorhaben.

Lörrach (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann will am heutigen Nachmittag (13.15 Uhr) Energieprojekte im Kreis Lörrach besuchen. Dabei geht es unter anderem um den geplanten Windpark «Zeller Blauen», wie das Stuttgarter Staatsministerium mitteilte. In Rheinfelden will sich der Grünen-Politiker kurz vor Ostern über ein Nahwärmenetz informieren.

Kretschmann hatte bereits im September einen neuen Windpark im Schwarzwald besucht. Der Bundesverband Windenergie bewertete unlängst die Bemühungen der grün-schwarzen Landesregierung als positiv, die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen zu verkürzen.

Nach Zahlen der Bundesnetzagentur wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg nur 41 Windkraftanlagen genehmigt. In Niedersachsen waren es im selben Jahr hingegen 196 neue Räder, in Nordrhein-Westfalen 184. Im selben Zeitraum wurden im Südwesten auch nur 9 neue Windkraftanlagen errichtet, in NRW hingegen 68 und in Niedersachsen 67.

Auf dem Programm des Regierungschefs stehen zudem der Besuch bei einem Kinderprojekt und ein Zusammentreffen mit Bürgerinnen und Bürgern.