Die erste Pokalrunde des Fußballkreises Südpfalz lieferte einige Überraschungen. Die Partien SV Landau Südwest - FV Queichheim und TSV Landau - TuS Wollmesheim fielen wegen des Unfalls eines Verwandten von Spielern von Südwest und Wollmesheim aus.

Die FSV Freimersheim, die SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach, die SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach, der VfR Sondernheim und der FVP Maximiliansau schieden gegen tieferklassige Mannschaften aus.

3:2 besiegte die SG Schweighofen/Kapsweyer die SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach. Das Pokalderby am westlichen Viehstrich hatte durchschnittliches Niveau und lebte vor allem von seiner Spannung. „Wir hatten mehr Spielanteile und haben letztlich etwas glücklich, aber doch verdient gewonnen“, meinte Kapsweyers Vorsitzender Hermann Pilz. Vor allem in der Anfangsviertelstunde passierte eine Menge. Das 0:1 durch Yannick Scheydt per Abstauber in der 4. Minute konnte Spielertrainer Jonas Pilz drei Minuten später aus kurzer Distanz egalisieren. Durch einen Schuss aus 40 Metern in den Torwinkel brachte Danny Fiedler drei Minuten später die Gäste vor 150 Zuschauern in Schweighofen erneut in Führung. Per Hacke glich Dennis Bohlen für die Gastgeber in der 35. Minute aus. Mit seinem zweiten Tor, ein Kopfball in der 52. Minute, war Pilz der Matchwinner.

Der VfR Sondernheim stemmte sich gegen die Niederlage in Hördt, die sich abzeichnete, weil Enver Söylemez in der 54. Minute zum 3:0 für die Gastgeber traf. Tayfun Kar verkürzte (57.), kurz nach seiner Einwechslung erzielte Sergey Lutz den Anschlusstreffer (60). Es blieb beim 3:2. Die meisten Tore fielen in Heuchelheim-Klingen: 1:13-Niederlage.

Die Ergebnisse

SV Gossersweiler-Stein - SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach 1:0, SG Freckenfeld/Winden - TuS 08 Schaidt 2:4 n. V., SV Herxheimweyher - SV Erlenbach 0:3, TV Hayna - SG Rohrbach/Impflingen 1:2, SG Bad Bergzabern/Steinfeld - SV Landau West 0:3, SG Rot-Weiß Mörzheim/Eschbach - Spfr Dierbach 0:6, SG Hagenbach/Scheibenhardt - FVP Maximiliansau 4:1, SV Heuchelheim/Klingen - SG Klingenmünster/Göcklingen 1:13, SG Hördt/Leimersheim - VfR Sondernheim, SV Dammheim - FSV Freimersheim 2:1, FC Berg - FV Neuburg 0:2, SV Kapellen-Drusweiler - SpVgg Oberhausen/Barbelroth 5:6 n. E., SG Schweighofen/Kapsweyer - SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach 3:2, TSV Venningen/Fischlingen - FC Phönix Bellheim 0:2, FC Insheim - SV Hatzenbühl 2:3

Die Begegnungen der zweiten Runde

Am kommenden Wochenende spielen: TSV Wilgartswiesen - ASV Lug/Schwanheim, SV Gossersweiler/Stein - SV Wernersberg/Spirkelbach, FSV Steinweiler - TuS 08 Schaidt, SV Landau Südwest/FV Queichheim - SV Landau Süd, SV Erlenbach - SG Rohrbach/Impflingen, SG Vorderweidenthal/Birkenhördt - SV Landau West, TSV Landau/TuS Wollmesheim - SV Mörlheim, Spfr Dierbach - SV Hatzenbühl, VfL Essingen - SV Dammheim, SG Hagenbach/Scheibenhardt - FV Germersheim, VfB Annweiler - SG Klingenmünster/Göcklingen, FV Neuburg - FC Bavaria Wörth, SG Schweighofen/Kapsweyer - SpVgg Oberhausen/Barbelroth, SG Hördt/Leimersheim - FV Türkgücü Germersheim, FC Viktoria Neupotz - SV Olympia Rheinzabern, SV Knöringen - FC Phönix Bellheim

Kreispokal Rhein-Mittelhaardt

Gommersheim II - FC Lustadt 0:7, SG Edesheim - Altdorf-Böbingen II 2:0