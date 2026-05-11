Wechsel vom Kultus- ins Bauministerium: Theresa Schopper soll Parteikreisen zufolge auch künftig Teil der Landesregierung in Baden-Württemberg sein. Aber mit einer neuen Aufgabe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die bisherige Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) soll in der neuen Landesregierung Wohnungsbauministerin werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, soll Schopper künftig für das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zuständig sein. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die 65-Jährige stammt aus Bayern und gilt als enge Vertraute des scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bevor sie Kultusministerin wurde, war sie im Staatsministerium für die Koordination der grün-schwarzen Landesregierung zuständig. Im Kultusministerium brachte sie die Rückkehr zu G9 und die Stärkung der Sprachförderung auf den Weg.

Grüne und CDU wollen am heutigen Montag (12.00 Uhr) ihren Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnen. Unterschrieben werden soll der mehr als 160 Seiten dicke Koalitionsvertrag unter anderem vom designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) und seinem geplanten Stellvertreter Manuel Hagel (CDU), der Innenminister wird.

Bereits am Wochenende hatten Parteitage von Grünen und CDU dem Vertrag für die dritte Auflage von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg zugestimmt. Die beiden Parteien regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam.

Özdemir stellt Regierungsmannschaft vor

Kurz vor der Unterzeichnung stellt Özdemir das Team der Grünen für die neue Landesregierung vor (11.00 Uhr). Viele Personalien sind aber bereits bekannt, etwa dass die bisherigen Minister Danyal Bayaz (Finanzen), Thekla Walker (Umwelt) und Petra Olschowski (Wissenschaft) ihr Amt behalten sollen. Sozialminister soll der Parteilinke Oliver Hildenbrand werden. CDU-Chef Hagel hatte sein Team bereits beim Parteitag am Samstag vorgestellt.