Tausende Polizisten, Terrorabwehr, Großlagen: CDU-Chef Manuel Hagel übernimmt das prestigeträchtigste Ministerium im Land.

Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel wird nach dpa-Informationen der neue Innenminister in der Landesregierung. Zuvor hatte der SWR unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Die Übernahme des Innenressorts war erwartet worden. Hagel war bislang Fraktionschef der CDU im Landtag. Er hatte bereits angekündigt, dass er als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) wechseln will.

Bald Chef von rund 25.000 Polizeibeamten

Hagel ist damit bald als Innenminister für rund25.000 Polizistinnen und Polizisten im Land verantwortlich. Das Ministerium, das seit zehn Jahren von Thomas Strobl (CDU) geführt wird, gilt als das prestigeträchtigste Ressort im Kabinett. Die Themen Kriminalitätsbekämpfung, Terrorabwehr, Großlagen und öffentliche Sicherheit schaffen politische Sichtbarkeit. Innere Sicherheit gilt zudem als Kernkompetenz der Union. Allerdings ist der Posten auch mit Risiken verbunden – Polizeieinsätze etwa können auch schiefgehen.

Hagel war bei der Landtagswahl am 8. März für die CDU als Spitzenkandidat angetreten und hatte über Monate in den Umfragen teils mit deutlichem Vorsprung vor den Grünen gelegen. Özdemir legte jedoch vor dem Wahltag eine große Aufholjagd hin und gewann mit seiner Partei die Wahl mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent. Am 13. Mai soll Özdemir im Landtag zum Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewählt werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten war.