Baden-Württemberg Krebskranken Mann ermordet? Prozess gegen Seniorin beginnt

Landgericht Eilwangen
Eine Seniorin steht ab Donnerstag wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht. (Archivbild)

Dramatisches Ende einer Ehe: Die Staatsanwaltschaft wirft einer 79-Jährigen vor, ihren krebskranken Ehemann mit einem Messer getötet zu haben. Nun beginnt der Prozess.

Ellwangen (dpa/lsw) - Weil sie ihren krebskranken Mann getötet haben soll, steht eine Seniorin ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 79-Jährigen heimtückischen Mord vor. Laut Anklage soll die Deutsche im vergangenen Oktober mit einem Messer zigfach auf den neben ihr schlafenden Mann eingestochen haben. Danach soll sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Der 84-Jährige starb noch in der gemeinsamen Wohnung in Ellwangen. Angehörige fanden die beiden laut Polizei. Die Frau war schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Mittlerweile sitzt die Seniorin in Untersuchungshaft.

Tötungsdelikt in Ellwangen
Angehörige fanden die beiden. (Archivbild)

Zu Prozessbeginn soll laut Gericht nur die Anklageschrift verlesen werden. Die Gelegenheit sich zu den Vorwürfen zu äußern, bekommt die Frau bei den Folgeterminen. Für den Prozess sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt worden. Ein Urteil könnte Mitte April fallen. Der Frau droht lebenslange Haft.

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