Nach einem Aufruf zu Randale auf der Heidelberger Neckarwiese an diesem Freitagabend über die Video-App Tiktok hat die Polizei das Personal für den ohnehin geplanten Einsatz aufgestockt. Statt einer sehr niedrigen zweistelligen Zahl an Beamtinnen und Beamten werde es nun eine im mittleren zweistelligen Bereich sein, sagte ein Sprecher. Bei Bedarf würden weitere Einsatzkräfte angefordert. Zudem versuche die Polizei, den Urheber zu ermitteln. «Wir prüfen, ob wir ihm die Kosten auferlegen können», sagte der Sprecher. Die Höhe lasse sich erst hinterher beziffern. Unter einem Video mit Szenen von der Neckarwiese wurde dazu aufgerufen, am Freitagabend dorthin zu kommen und diese zu «zerreißen». Die Polizei rechnet daher mit einer gesteigerten Zahl an Besuchern. Auch die «Rhein-Neckar-Zeitung» hatte darüber berichtet.

Neben der Polizei sollten weitere Einsatzkräfte vor Ort sein, sagte der Polizeisprecher. Sie wollten mit den meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen reden. Der Ordnungsdienst werde die Lautstärke von Musikboxen messen. Wenn Bitten, die Geräte leiser zu stellen, nichts bringen, könne die Polizei zum Beispiel Platzverweise erteilen. Im äußersten Fall werde die Neckarwiese geräumt, sagte der Sprecher.

Am Pfingstwochenende 2021 war die Lage dort eskaliert: Feiernde randalierten und bewarfen Polizisten unter anderem mit Flaschen. Daraufhin verhängte die Stadt zeitweise ein Aufenthaltsverbot.

