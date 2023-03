Der krebskranke Volleyball-Trainer Tore Aleksandersen will beim MTV Allianz Stuttgart zu den Playoffs wieder an die Seitenlinie zurückkehren. «Das ist mein Ziel», sagte der 55 Jahre alte Norweger der Deutschen Presse-Agentur. Aleksandersen hat Prostatakrebs im Endstadium und fehlte wegen einer gesundheitlich schwierigeren Phase zuletzt bei den Spielen. Auf die abschließende Hauptrunden-Partie in Dresden am Samstag werde er noch verzichten. Die Partie hat keine Bedeutung mehr, die Stuttgarterinnen stehen bereits als Hauptrundensiegerinnen fest.

Stuttgart (dpa) - «Es geht mir besser», sagte Aleksandersen: «Ich mache gerade zwei unterschiedliche Therapien. Vor 14 Tagen habe ich noch eine Lungenentzündung gekriegt. Ich brauche etwas Zeit, mich zu erholen.»

Solange seine Kräfte reichen, wolle er als Trainer weiter arbeiten. Der Meister der vergangenen Saison hat für die kommende Spielzeit aber bereits vorgesorgt. Konstantin Bitter kommt von Schwarz-Weiss Erfurt und soll entweder als Chef- oder als Co-Trainer arbeiten, je nachdem, wie es Aleksandersen geht. «Ich glaube, man muss so ehrlich sein, dass wir momentan nicht planen können», sagte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema. «Seine Zukunft ist sehr unsicher. Wir hoffen mit ihm, dass die Therapie anschlägt und er bald wieder bei uns sein kann.»

Tabelle

Spielmodus

Kader MTV Allianz Stuttgart

Spielplan MTV Allianz Stuttgart